Christian Gálvez, presentador de 'Pasapalabra' en Telecinco, está viviendo un momento agridulce. Por un lado, triunfa con la exposición 'Leonardo da Vinci: los rostros del genio', de la que es comisario. Pero, por otro, el Comité Español de Historia del Arte (CEHA). le ha dedicado duras críticas con acusaciones de intrusismo incluidas.

En ese momento agridulce, su pareja, la gimnasta Almudena Cid, ha publicado en Instagram un sentido mensaje de apoyo. "Te miro, te observo y siento una ADMIRACIÓN desbordante", ha escrito junto a las etiquetas #losrostrosdelgenio, #gracias y #admiracion#amor.

Todo ello acompañado de una foto de Galvez y, de fondo, un retrato de Leonardo da Vinci.

"Esto no es nuevo, me llevan llamando intruso toda la vida: cuando fui reportero era un intruso en el periodismo, cuando escribí mi primera novela también fui un intruso en la literatura, incluso cuando no tenía trabajo en televisión fui un intruso como vendedor en una tiende de juguetes.

Respeto la opinión de todo el mundo, pero no la comparto", ha señalado en declaraciones a Europa Press el presentador. Gálvez ha señalado que "al final, se trata de una crítica a que una figura mediática haga promoción de la cultura". "Pero es que yo me dedico a eso, soy comunicador y divulgador, no investigador de arte. No pretendo sentar cátedra sobre nada, habrá gente que quiera pagar la entrada y habrá gente que no y ya está, no hay más", ha añadido.

Sobre la "falta de rigor científico" que denuncian desde CEHA, el comisario ha reiterado que la muestra es "una iniciativa privada planteada desde un punto de vista intelectual": la democratización de la figura de Leonardo. "No se trata de tener un objetivo científico, la suerte que tengo es la de poder hacer de puente entre cultura y la gente", ha matizado.