El "intrusismo" de Christian Gálvez con Leonardo da Vinci ha tenido esta importante consecuencia para la Biblioteca Nacional

La directora de la Biblioteca Nacional de España (BNE), Ana Santos Aramburo, ha señalado que la institución ha detectado un aumento en el número de carnés y visitantes a otras exposiciones tras inaugurar la muestra Leonardo da Vinci: los rostros del genio, comisariada por la catedrática Elisa Ruiz en la BNE y por Christian Gálvez en la parte del Palacio de las Alhajas, acusado de "intrusismo profesional" por el Comité Español de Historia del Arte (CEHA).

En declaraciones a Europa Press, Santos ha señalado que, desde su inauguración, el pasado 29 de noviembre y hasta el 7 de diciembre, han pasado por esta exposición -que finaliza el próximo 19 de mayo de 2019- un total de 5.539 personas "y esto está suponiendo un aumento de visitantes para el resto de las exposiciones".

En este sentido, ha señalado que exposición Lope y el teatro del Siglo de Oro, inaugurada el pasado 28 de noviembre y que concluirá el próximo 17 de marzo de 2019, ha registrado hasta la fecha un total de 5.260 visitantes.

En cuanto a la dedicada al mundo del cómic, que lleva por lema ¡Beatos, Mecachis y Percebes! (del 4 de octubre al 13 de enero de 2019) por el momento cuenta con 14.717 visitantes. "También estamos notando un incremento importante en el número de carnés que se están haciendo en la BNE", ha añadido la directora.

Por todo ello, ha mostrado su sorpresa por la "agitación innecesaria" provocada por el hecho de que Christian Gálvez sea el comisario de la exposición Leonardo da Vinci: los rostros del genio y ha insistido en que la institución tiene "un prestigio" por lo que esta "polémica" le ha "sorprendido mucho". "Las polémicas son estériles y hacen un daño gratuito a instituciones del prestigio de la BNE", ha zanjado.

En este punto, ha señalado que, el pasado 6 de diciembre, desde CEHA remitieron una carta, firmada por su presidente, en la que le felicitaba por la exposición recientemente inaugurada que "continúa la línea de otras de enorme interés para la cultura y fuentes artísticas que sin duda suponen un avance importante en la investigación así como en la transferencia del conocimiento para la ciudadanía en general".

"No entiendo que tres días después se lance este comunicado, del que me entero por los medios", ha asegurado Santos, que también ha revelado que historiadores del arte se han puesto en contacto con la institución para expresar su desconocimiento al respecto. "Ellos no saben de qué va, hay asociados que no se han enterado", ha indicado.

A través de un comunicado, el Comité Español de Historia del Arte (CEHA) ha acusado al presentador de televisión Christian Gálvez de "intrusismo profesional" por ejercer como comisario de la exposición sobre Leonardo da Vinci y ha denunciado lo que consideran un abuso de poder por parte de Gálvez, que quiere "proyectar una idea sin calado científico a un público general" mientras que se sitúa "como gran experto internacional" en la figura de Da Vinci.

"Su intrusismo es doble", han asegurado los historiadores, que niegan que el presentador sea un "experto reconocido ni un profesional en lo que se refiere a la curaduría de exposiciones". "Nuestra asociación quiere subrayar la importante formación y cualificación profesional de los graduados, licenciados y doctores en Historia del Arte", han señalado, lamentando que hoy en día tenga "más importancia la popularidad que la preparación".

La BNE apoya la investigación

Para Santos, la Biblioteca Nacional es "un espacio que apoya la investigación" y ha recordado que "ahora mismo hay 18 grupos investigadores que trabajan con colecciones de la BNE" y que "algunos de estos trabajos dan lugar a exposiciones como es el caso de la de Lope".

"La Biblioteca es un lugar de cultura, donde venir a aprender y abierto a toda la ciudadanía", ha señalado Santos, que ha hecho hincapié en que "la cultura es patrimonio de todos y todos deben de tener derecho a aprender a lo largo de su vida". "Nos debemos a la sociedad", ha apostillado.