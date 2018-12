Críticas a Jorge Javier Vázquez por justificar el machismo de Suso en 'GH VIP'

Esta edición de GH VIP ha estado marcada por el machismo. Primero fue Omar Montes y su incitación a Asraf para que abusase de Miriam Saavedra y después Suso, que ha protagonizado bochornosos comentarios machistas dentro de la casa de Guadalix. El extronista ha cosificado e insultado a varias compañeras, sobre todo a Miriam y a Aurah, aunque también ha dejado ver su machismo en comentarios sobre otras mujeres.

Después de las repetidas críticas de la audiencia, que pedía su expulsión disciplinaria, y de la pasividad de Telecinco, Jorge Javier Vázquez le ha dado un toque de atención en la final de este jueves. Un toque con un matiz paternalista que queda muy lejos de lo que sería una bronca. Puedes ver el momento íntegro aquí.

"Sabes que te tengo muchísimo cariño y que llevo trabajando contigo mucho tiempo", empezó diciendo Vázquez. "Te vas a encontrar con acusaciones muy duras fuera y vas a tener que valorarlas y reflexionar muy seriamente, Suso", le dijo el presentador en referencia a las más de 40.000 firmas que se han recogido en Change.org pidiendo su expulsión, entre otras críticas.

Jorge: "La gente puede salir de sitios que no son válidos a través de la cultura y de la educación y creo que tú vas a ser listo y vas a salir de ahí" #GHVIPFinalpic.twitter.com/2ylLCaChHh — Gran Hermano (@ghoficial) 21 de diciembre de 2018

"Se ha hablado muchísimo de tu machismo. Se pedía de expulsión disciplinaria para arriba, cosa con la que yo no estaba en absoluto de acuerdo", añadió Vázquez, que se justificó de su decisión diciendo que las "expulsiones sirven de poco". "Creo en el valor de la educación, creo en que la gente puede salir de sitios en los que está metido y que no son buenos", señaló.

El presentador siguió defendiendo al concursante del reality, que permanecía impasible ante los comentarios: "Yo te conozco y el retrato que se hacía de ti no se ajustaba a la persona que yo conocía". Pero todavía quedaba la última justificación de Vázquez. "Creo que tienes comportamientos machistas fruto de una poca formación académica y cultural, y creo que tienes un reto ahí para poderlo subsanar", le dijo.

Suso respondió con un simple "claro que lo voy a hacer", lo que hizo que Vázquez siguiera con su recomendación formativa. "Menos bolos y más estudiar", le espetó el presentador mientras que Suso le miraba tapando con la mano lo que se intuía como una sonrisa. Para rematar su charla pedagógica, Vázquez justificó aún más sus comportamientos diciendo que la sociedad está mucho más sensible que antes: "La sociedad ya no tolera lo que en GH 16 te hacía gracia. La sensibilidad es distinta".

Vázquez señaló que ya le había indicado a su madre que debía formarse para poder seguir en televisión, pero de poco sirvió. Suso se justificó acusando a sus compañeras: "Es cierto que tengo comportamientos desafortunados y no me siento orgulloso, pero hay chicas que también se han comportado de la misma manera, pero es cierto que tengo que me voy a aplicar y lo voy a hacer. Pero no soy tonto y no tropiezo dos veces en la misma piedra. Así que si he ofendido o molestado a alguien, lo siento chicos, soy humano y voy a mejorar".

Esta charla provocó numerosas críticas en Twitter, donde recordaron que la formación académica o cultural no tiene relación alguna con el machismo.

Oye @jjaviervazquez ¿sabes que hay machistas con un nivel cultural superior al de Suso? ¿sabes que el machismo no tiene que ver con la cultura de una persona? #GHVIPFinal — Zephyrus (@Barta611) 21 de diciembre de 2018

El machismo de Suso no se debe solo a poca formación académica, clasistas de los cojones. Se debe a la sociedad patriarcal en la que vivimos y al bombo que se le dan a esas actitudes en, por ejemplo, programas de Tele5. La buena intención está bien pero no cuela #GHVIPFinal — Isabel (@iiiiisabel) 21 de diciembre de 2018

Decir que el machismo de Suso se debe a su poca formación académica es CLASISMO PURO Y DURO. Hay personas con 40 años más que él que trabajan en el campo toda su vida y no son unos MACHISTAS DE MIERDA #GHVIPFinal — Set fire to the rain (@Joseluis_20499) 21 de diciembre de 2018

Jorge Javier trató todo el machismo de Suso como una "niñez" o "una falta de cultura", pero se olvida que MACHISMO NO TIENE NADA QUE VER CON FALTA DE CULTURA, SINO QUE UNA FALTA DE CARÁCTER. Y no hay más#GHVIPFinal#SomosLaAudiencia20D#SomosLaAudiencia20 — Rishi (@rishiees) 21 de diciembre de 2018

No me puedo creer lo que acaba de decir JJ.

Osea que el machismo de Suso es por su falta de estudios???

Venga ya... JJ



#GHVIPFinal#SomosLaAudiencia21D#SomosLaAudiencia20D — Macarta (@MacartaDA23) 21 de diciembre de 2018

Jorge Javier justificando el machismo de Suso diciendo que es por falta de cultura y de estudios...¿?hola¿?



Ahora va a ser que si tienes una carrera no eres machista.



JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA#GHVIPFinal#SomosLaAudiencia20D#SomosLaAudiencia20 — ⭕Fran Marlon⭕ (@FranMarlon1) 21 de diciembre de 2018

Pero vams a ver JJ,esta muy bien q mandes a suso a estudiar q no le vien mal para no usar "verborrea"sin saber q es pero el machismo esta muy presente en todas las clases sociales y en gente muy bien formada tambien a Suso hay q reeducarle socialmente #GHVIPFinal — Lagatasobreeltejado (@neus383) 21 de diciembre de 2018

Lo que le dice JJ a Suso de que estudiar es igual a mejorar en machismo... no. En mis carreras he visto gente con estudios que eran iguales o peor que Suso. Hace mucho la educación que se recibe, sí, en CASA y por lo que he visto de su madre creo que no se la ha dado #GHVIPFinal — Yo Misma (@yomisma414) 21 de diciembre de 2018

No estoy de acuerdo con JJ. El machismo de suso no es fruto de una poca formación académica.Yo conozco gente machista con 3 carreras. Es fruto del consentimiento de las mujeres que les rodean,pero no tiene mal fondo#MiriamGanadoraDeGHVIP6#SomosLaAudiencia20#GHVIPFINAL — PaprikaVIP (@Paprika10869443) 21 de diciembre de 2018

#GHVIPFinal@jjaviervazquez tachando de que el machismo de Suso es por no tener estudios. Ya, claro, como que no hay licenciados, diplomados etc con un denotado machismo, y sobre todo en compañeros suyos periodistas. El machismo no es nivel educativo, es nivel social. — Adrián Martín (@adricmg) 21 de diciembre de 2018

JJ diciendo que el machismo que tiene Suso es porque le falta formación ACADÉMICA!!!!

El machismo traspasa clases sociales ignorante!

Me parece MUY FUERTE que el presentador diga estos disparates en televisión#SomosLaAudiencia20D#SomosLaAudiencia20#GHVIPFinal — Silver Loop ✈️🇺🇾🌪️ (@SilverLoop_) 21 de diciembre de 2018

Pues nada, según JJ el machismo de Suso se cura con una buena enciclopedia #GHVIPFinal — Begoña A. (@BegoDixit) 21 de diciembre de 2018

Jorge Javier a Suso: Yo creo que tu machismo se debe a tu bajo nivel de estudios



MADRE MÍA el clasismo de este señor. Hay gente sin la ESO con valores y personas con máster que es muy machista. De vergüenza. #GHVIPFinal — Turnedo Altanero Indigo (@albertu26) 21 de diciembre de 2018

A Jorge Javier se le ha ido muchísimo diciendo que el machismo de Suso es por escasa educación académica, flipo #GHVIPFinal — Irene (@yreneLO) 21 de diciembre de 2018

Hala, Suso, tu sácate un máster que así se te pasa el machismo! Menuda reflexión de todo a cien...#SomosLaAudiencia20D — Lone Mallory (@LoneMallory) 21 de diciembre de 2018

y @jjaviervazquez echando la culpa del machismo de suso a sus pocos conocimientos cultares. Claro,debe ser que entre hombres de carreras universitarias no hay machismo, Vayase a la mierda,presentador,mi padre sin estudios no tenia esos comportamientos. #SomosLaAudiencia20D — unaokupadelbdm (@unaokupadelbdm) 21 de diciembre de 2018

Q en un programa de máxima audiencia JJ se permita el lujo de decir q el machismo de Suso se debe a la poca educación y cultura q tiene, me parece ACOJONANTE #SomosLaAudiencia20D#SomosLaAudiencia20 — Stop bullying de Saavedra (@SoniaSbp11) 21 de diciembre de 2018