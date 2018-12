La viral historia de solidaridad más bonita de la Nochebuena

Esta es una historia de esas que dan calor, que reconfortan, que demuestran que hay bondad en el mundo. La ha desvelado en plena Nochebuena, como un buen cuento, el periodista Oriol Querol, que se está especializando en regalarnos hilos preciosos con historias escondidas en lo cotidiano.

Sus protagonistas con Mercedes y Osakpamwan. Ella es una monja misionera que ahora ya no puede ayudar en África y lo hace en Barcelona, como puede. Él es un inmigrante de Nigeria que llega nueve años en España pero vive en la calle.

Aquí tienes su especial relación, tuit a tuit. La historia más hermosa que vas a leer hoy. Con África en el corazón.

Nochebuena en Barcelona, hace unas horas. Un hombre pide en la calle. Una mujer mayor se le acerca con un bocadillo. Charlan y ríen durante un buen rato. Les observo desde una cafetería. ¿De qué hablarán? He tenido que preguntar. Y he encontrado dos personas con un mismo sueño.⬇️ pic.twitter.com/Svb67ZvMHb

No quería interrumpir, así que he esperado a que se despidieran. Ella ha seguido su camino hacia donde yo estaba, así que me he presentado. Se llama Mercedes. Me ha contado su historia y me ha dado permiso para contarla.