La triste historia de un gitano con su foto de WhatsApp que refleja lo racistas que somos

"Le he preguntado a mi padre por qué se ha quitado la foto de WhatsApp". Así comienza la anécdota que la tuitera @femitana ha contado en su cuenta de Twitter. Una historia que muestra los estereotipos y el racismo que aún hay enraizados en nuestra sociedad.

"Me ha dicho que ha sido porque está intentando vender su consola y un chico que estaba interesado le ha dado su número, y que si ve su foto y ver que es gitano, tal vez el chico se eche para atrás en la compra", continúa la joven.

Le he preguntado a mi padre por qué se ha quitado la foto de WhatsApp. Me ha dicho que ha sido porque está intentando vender su consola y un chico que estaba interesado le ha dado su número, y que si ve su foto y ve que es gitano, tal vez el chico se eche para atrás en la compra. — ari♀ (@femitana) 9 de enero de 2019

Las palabras textuales de su padre han sido: "Me he quitado la foto porque si el chico lave y ve que soy caló (gitano) igual se cree que le quiero engañar y ya no me la quiere comprar. Y me hace falta el dinero". "¿Estas cosas os pasan a los payos? ¿También tenéis miedo de que por ser payos no se vayan a fiar de vosotros en una compra o sientan que les vais a timar?", se pregunta.

Palabras textuales de mi padre:



Me he quitado la foto porque si el chico la ve y ve que soy caló (gitano) igual se cree que le quiero engañar y ya no me la quiere comprar. Y me hace falta el dinero. — ari♀ (@femitana) 9 de enero de 2019

¿Estas cosas también os pasan a los payos? ¿También tenéis miedo de que por ser payos no se vayan a fiar de vosotros en una compra o sientan que les vais a timar? — ari♀ (@femitana) 9 de enero de 2019

La publicación tiene ya más de 2.500 retuits y 5.000 me gustas.