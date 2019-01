La policía pide una muestra de ADN a Cristiano para la investigación por violación

La Policía de Las Vegas (Estados Unidos) ha solicitado una orden judicial para obtener el ADN del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actualmente en la Juventus de Italia, para contrastarlos con los restos biológicos encontrados en el vestido de una mujer que lo acusa de violación.

De acuerdo con el Wall Street Journal, que cita a oficiales cercanos al caso, las autoridades estadounidenses habrían requerido a un juez italiano, actual país de residencia del luso, que permita tomar una muestra de deportista para comprobar si coincide con el encontrado en la ropa de Kathryn Mayorga, que lo demandó por una supuesta violación en 2009.

Una vez el juez permita recoger la prueba, esta será enviada a la policía de Las Vegas para que compruebe si concuerda con la encontrada en el vestido de la demandante. Según Mayorga, el jugador de la Juventus pagó 375.000 dólares para mantener el encuentro en secreto.

La defensa de Ronaldo ha negado constantemente las acusaciones de violación y, en palabras de su abogado, Peter Christiansen, lo sucedido en Las Vegas fue "de mutuo acuerdo".

De acuerdo con la versión de la acusación, Ronaldo, en aquel entonces un joven de 24 años, se encontraba de vacaciones en Las Vegas y se encontró con Mayorga en un club, a quien invitó a una fiesta en su suite. Allí abusó de ella, según la demanda, mientras ella le imploraba que parara. Tras el acto, Ronaldo le habría dicho que lo sentía, que él generalmente era un caballero.

Las cambiantes declaraciones de Cristiano, según Der Spiegel.

.@SPIEGEL_English has copies of the key questionnaire in which Cristiano Ronaldo seemingly admits to rape, but which was later amended (presumably by lawyers): https://t.co/rlWe7QpNugpic.twitter.com/r4LR0oiTw9

1). ¿Qué hablaron sobre sexo usted y la señora C?

Septiembre: "Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, porque nos acabábamos de conocer. "Mejor que no, es la primera vez". Aun así, me agarró el pene".

Diciembre: "Ella me agarró el pene".

2). Describa con detalles lo que sucedió desde el primer contacto físico y describa la secuencia de actos relacionados con dicho contacto, involucrando a cualquier otra persona, incluyendo posturas, abrazos, caricias, besos y lugares en que tuvieron lugar.

Septiembre: "La penetré de lado. Se puso a disposición. Estaba acostada de lado, en la cama, y la penetré por detrás. No cambiamos de postura en unos cinco o siete minutos. Ella dijo que no quería hacerlo, pero se puso a disposición. Fue duro y rápido, tal vez tuvo algunos moratones cuando la agarré".

Diciembre: "Estaba acostada en la cama. Fui por detrás. No cambiamos de posición y duró unos cinco o siete minutos. Fue duro. No usamos preservativo, ni lo mencionamos. No se quejó, ni gritó ni pidió ayuda o algo por el estilo. Eyaculé sobre ella y sobre las mantas. No había lubricante y usé un poco de saliva, pero no puedo decir si ella tuvo un orgasmo".

3. ¿La señora C alzó la voz o gritó?

Septiembre: "Ella dijo que no y se detuvo varias veces".

Diciembre: "No".

4. ¿La señora C dijo algo después de las relaciones sexuales?

Septiembre: "Tú, imbécil, me has obligado. No soy como los demás, dije, lo siento".

Diciembre: "No".