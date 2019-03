Antonio Tejado se ha convertido en el último expulsado de GH Dúo, el Gran Hermano de parejas famosas de Telecinco.

El programa de Mediaset se ha convertido en uno de los éxitos de la temporada y la última emisión del concurso ha llegado a los tres millones de espectadores, casi un 30% de cuota de pantalla.

¡¡¡Buenos días de #GHDÚO15M!!! Ayer 3.092.000 espectadores, un 29.6% de cuota, estuvisteis enganchados a nuestro programa 🙌😍👏 Y 3.206.000 a nuestra versión express 🤗💃 ¡¡¡Ma-ra-vi-lla!!! #FelizFinde pic.twitter.com/CyRDXipZNl — Gran Hermano (@ghoficial) 15 de marzo de 2019

El polémico concursante ha sido criticado en multitud de ocasiones por sus actitudes machistas con otras participantes del programa.

La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa de 'GH Dúo'... ¡ANTONIO TEJADO! #GHDÚOGala11 pic.twitter.com/LQIqUczlNQ — Telecinco (@telecincoes) 14 de marzo de 2019

Tejado ha sido criticado por diversos motivos y ha protagonizado casi todas las grandes polémicas de GH Dúo. El concursante, que mantuvo una breve pero tormentosa relación con María Jesús Ruiz dentro del concurso, cogió un espejo para intentar mirarle la ropa interior.

Pero aún hay más. "He visto muchas veces tías en San Fermín, mira que no quiero abrir ningún jardín, pero he visto mucho tema voluntario, ¿no? O sea, una chavala se quita la camiseta queriendo a lo mejor... ¿no?", dijo de las mujeres que acuden a San Fermín.

Pero a lo que íbamos, las críticas a Jorge Javier Vázquez, el presentador ha recibido un aluvión de comentarios negativos porque tras la salida de Tejado aseguró que, tanto él como Carolina Sobe, eran "de lo más sano que ver en televisión".

Una afirmación por la que ha recibido cientos de críticas:

"De lo más sano de ver en tv" y se refiere a Tejado y a Sobe, que son de lo peorcito de esa casa. #GHDÚOGala11 pic.twitter.com/JUW5rkp4je — Smile Angel (@AlienaSmile) 14 de marzo de 2019

"De lo más sano que se ve en televisión" Tejado y la Sobe!? Pero qué se ha tomado hoy @jjaviervazquez!?#GHDúoGala11 pic.twitter.com/ua421TIZLG — 🌙 Høyuelitøs (@HoyuelitosVIP) 14 de marzo de 2019

Antonio tejado lo más sano q se ve en televisión???? Una persona q le va tocando el culo a todas las tías? Q le pone un espejo debajo de la falda a MJ? Su comportamiento no es machista no? Vaaaaleeeee #GHDÚOGala11 — comentemosverdades (@comentemosverd1) 14 de marzo de 2019

¿QUE ANTONIO TEJADO ES LO MÁS SANO DE LA TELEVISIÓN? JJ, a ver si el problema lo vas a tener tu y necesitas ese equipo de psicólogos del que tanto hablas. #GHDÚOGala11 — Afrodita (@afroditaladiva) 14 de marzo de 2019

Jorge: Sois de lo más sano que se ve en televisión. A Tejado y Carolina???????????QUE ME ESTÁS CONTANDO!!!Como ha sido capaz de decir esto ??????Fua #GHDÚOGala11 pic.twitter.com/XgSkPnnEYg — CritiCarli (@CritiCarli) 14 de marzo de 2019

Antonio Tejado es de lo más sano de la televisión #GHDÚOGala11 pic.twitter.com/T3IREJ0Hwy — Flipe (@flipe_gr) 14 de marzo de 2019

#GHDÚOGala11 así me gusta España. Tejado a su casita. Y Jorge Javier diciendo que son lo más sano. Chico no les mientas, que al final se lo creen. — Lucía (@Boomshell_) 14 de marzo de 2019

De lo más sano A. Tejado tocate los cojones. — Pajarillo (@HablaSobreTV) 14 de marzo de 2019

JJ diciéndole a Tejado que es lo más sano que tenemos en televisión, me meo#GHDÚOGala11 — Albalá⚡️ (@AlejandroCFans) 14 de marzo de 2019