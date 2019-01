La relación de Antonio Tejado con Candela en GH DÚO no es la única cuestión por la que el sobrino de María del Monte está en el punto de mira esta semana. Es otra cuestión la que le ha llevado a ser protagonista del reality de Telecinco: su opinión sobre las mujeres en San Fermín.

A pesar de ello, sus continuas discusiones con Candela —que se quejó en directo durante la emisión de la pasada gala de que, a pesar de que ya no están juntos, el sevillano sigue cogiéndola con la misma confianza que cualquier novio— son una de las tramas más recurrentes de los directos del programa.

Su opinión de sanfermines no ha hecho otra cosa que agrandar el número de detractores de Tejado. Sus palabras han provocado que muchos estén pidiendo en redes que este jueves salga expulsado. Hasta ahora, en televisión sólo se ha hablado de ello en Cazamariposas (Divinity).

Para los que duden, dejo esto por aquí. Gracias Cazamariposas.

"He visto muchas veces tías en San Fermín, mira que no quiero abrir ningún jardín, pero he visto mucho tema voluntario, ¿no? O sea, una chavala se quita la camiseta queriendo a lo mejor... ¿no?", le dijo Tejado a Carolina Sobe, otra de las concursantes. Ella fue contundente en su respuesta: "Que yo enseñe mis tetas no quiere decir que tú me las tengas que tocar".

Además de pedir su expulsión, las redes han comparado a Tejado con Suso, concursante de la última edición de GH VIP del que se pidió constantemente la expulsión disciplinaria por "machismo". La audiencia ha encontrado similitudes entre ambos.

Eso, señoras y señores (especialmente @ghoficial) se llama APOLOGÍA DE LA VIOLACIÓN y lo que Chema Tejado dijo ("hoy en día cualquier comentario que se haga así un poco más susceptible es machista"), TAMBIÉN.

Y @salvameoficial defendiéndolos colabora en el macabro juego. — LENA ⚡️ (@afreaksays) 23 de enero de 2019

En cuanto a la trama con Candela, mientras que Antonio llora en los directos porque cree que la enfermera se ha convertido en su enemiga en la casa a pesar de ser su pareja en el concurso, Candela se queja de que la gente no conoce a Antonio y ella sabe detectar actitudes que el resto del mundo no.