A qué sanciones se enfrentan las jugadoras convocadas que se nieguen a ir con La Roja

Y, finalmente, los peores presagios de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol femenino firmantes del comunicado en el que se declararon no seleccionables se cumplieron. La actual entrenadora, Montse Tomé, convocó el lunes a distintas futbolistas que integraban esa lista de quienes consideran que los cambios realizados en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) -tras el 'escándalo Luis Rubiales'- son insuficientes.

Tras conocerse los nombres de la convocatoria para el duelo en Goteborg ante Suecia del viernes por la tarde, la clasificatoria para la Liga de Naciones (Nations League), las internacionales que suscribieron la última nota reiteraron su rechazo a acudir con La Roja. En una nota de urgencia compartida en las redes de muchas de este grupo de futbolistas aseguran que la convocatoria "no se ha realizado en tiempo y forma" legales, por lo que "la RFEF no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la misma".

De esta forma, quedaba patente que ni Tomé contaba con el visto bueno de todas las futbolistas que ha llamado a filas, y que ellas ya han comenzado a prepararse para su escenario legal más complicado. Según publica este martes El País, al menos 15 de las 23 se niegan a acudir a la próxima gran cita de La Roja. Si acaban materializando su rechazo y aguantan el pulso de la Federación, podrían acabar incurriendo en distintas sanciones, que van desde multas económicas a la suspensión de la licencia federativa, es decir, en la práctica una inhabilitación profesional.

Multas de hasta 31.000 euros y suspensiones de varios años

En el caso de que las futbolistas convocadas sigan negándose a jugar con España, estas podrían ser sancionadas tanto económica como profesionalmente. Según el artículo 65 del Código Disciplinario de la RFEF, ausentarse de una convocatoria de la selección puede desencadenar una multa con una horquilla de 3.006 a 31.051 euros.

En el plano deportivo y laboral, también puede suponer la imposición de una suspensión de la licencia federativa. Esta inhabilitación podría tener una duración de entre 2 y 15 años o incluso ser permanente si se cometen "infracciones graves de forma reiterada". En un hipotético e inédito escenario en el que se mantuviese este tira y afloja en el tiempo y en el que las jugadoras sigan negándose a participar en posteriores convocatorias, podría estallar esa última situación de permanencia.

Lo cierto es que la posibilidad de que se produzcan las sanciones no está para nada lejos. El propio Gobierno se ha pronunciado sobre este escenario, en boca de Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, quien ha indicado que, "para mi pena", si las jugadoras no acuden a una convocatoria "tendrán que ser sancionadas", conforme a la Ley del Deporte. No obstante, ha pedido confiar "en el entendimiento". "Voy a llamar a una serie de jugadoras y vamos a hablar, el Gobierno tiene la obligación de dar la cara... no todo vale".

Cabe recordar que las jugadoras que firmaron el último comunicado y se mantuvieron como no seleccionables fueron las siguientes: Ivana Andrés, Misa Rodríguez, Jana Fernández, Aitana Bonmatí, Oihane Hernández, Patricia Guijarro, Alba Redondo, Olga Carmona, Lola Gallardo, Alexia Putellas, Ona Batlle, Nerea Eizagirre, Cata Coll, Salma Paralluelo, Ainhoa Moraza, Enith Salón, Rocío Gálvez, Mapi León, Esther González, Teresa Abelleira, Sandra Paños, Irene Paredes, Elene Lete, Claudia Pina, Irene Guerrero, Fiamma Benítez, Amaiur Sarriegi, Jennifer Hermoso, Inma Gabarro, Leila Ouahabi, Laia Codina, Eva Navarro, Laia Aleixandri, María Pérez, Marta Cardona, Lucia García, Mariona Caldentey, Maite Oroz y Andrea Pereira.