En la cuerda floja: las vías legales que pueden terminar con el mandato de Rubiales

Un pulso con un final muy complicado para él. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha intentado pillar con el pie cambiado a más de uno y, tras filtrar, a través de su equipo, que iba a anunciar su dimisión, ha terminado usando su discurso para tratar de salir reforzado, quedarse y, ya de paso, cargar contra el "falso feminismo".

El dirigente del fútbol español tenía en su mano poner fin a la polémica que él mismo arrancó tras besar sin consentimiento, por mucho que se empeñe a decir que no era así, a la futbolista, campeona del mundo, Jenni Hermoso en el Estadio Australia de Sídney.

Una situación que Rubiales ha querido alargar, pese a tener todo en contra por su escandaloso comportamiento en la final del Mundial. Algo que ha colapsado por completo, lo más importante, que España es campeona del mundo.

Este viernes, cuando todo el mundo esperaba que el presidente de la RFEF anunciara que dejaba su cargo, quiso empezar a cargar contra todo el mundo, incluidos políticos, que han sido muy críticos con su actitud y, sabiendo que la cámara grababa, no dudó en aprovechar la fama para seguir con un pulso que parece ridículo, sobre todo por las vías legales a las que se enfrenta.

No va a dimitir, pero está en la cuerda floja

Hasta en cinco ocasiones ha señalado que no va a dimitir durante la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, casi tantas veces como denuncias ya han interpuesto contra su actitud con Jenni Hermoso.

La primera denuncia llegó de manos de Miguel Ángel Galán, director del centro de formación para entrenadores CENAFE, que la presentó a las 23.00 horas del mismo domingo. "A Ángel María Villar se le destituyó porque yo puse la denuncia. Estamos ante un escenario idéntico, con diferentes hechos. Porque estos hechos son más graves", señaló este miércoles a El HuffPost.

Pero no ha sido el único. La formación de Yolanda Díaz, Sumar, la Liga F y la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP) también han hecho lo propio ante el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Una ola de denuncias que, tras el rechazo de Rubiales a presentar su dimisión, llevará al organismo que preside, en funciones, Víctor Francos, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), la que puede ser la clave para poner fin al mandato del actual presidente de la Federación.

Emilio Cortes, Catedrático de Derecho Penal y experto en derecho deportivo, reconoce que sólo se le podrá sancionar a través de una de las dos vías, la de la RFEF o la del CSD. "No podrían acumularse ahí dos condenas por los mismos hechos, porque infringirían un principio básico del derecho sancionador que sería el principio non bis in idem", explica en declaraciones a El HuffPost.

El TAD tiene la última palabra

Respecto a esa posible sanción administrativa que podría apartarle de la dirección de la RFEF, el TAD será el que tenga la última palabra y determine la sanción a la que se tiene que enfrentar Rubiales.

El CSD tenía previsto dejar de margen este fin de semana para elevar el lunes a dicho órgano las denuncias que se han presentado contra el palmense, pero, tras el giro de guion en la Asamblea Extraordinaria de la Federación, no ha dudado en hacerlo este viernes.

El Gobierno ya ha avanzado que tomará todas las medidas posibles, a través del organismo que preside Víctor Francos, para, tras obtener una respuesta del TAD, aplicar la sanción merecida.

El presidente en funciones del CSD se mostró muy crítico con la actitud de Rubiales en la Asamblea Extraordinaria y horas más tarde justificó que el presidente de la RFEF "no ha estado a la altura". "La Asamblea lejos de acercarnos a una situación de calmar el contexto en el que él mismo nos había metido, ha avivado la polémica, reafirmar la idea de que tenía que dar más pasos", reprochó este viernes.

El Gobierno avanza que hará todo lo que esté en su mano para apartar a Rubiales de la RFEF La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha criticado la reacción "bravucona" del presidente del organismo.

"El CSD tendría potestad para aplicar una sanción. Luego existe la posibilidad de que la FIFA pueda sumar su sanción, que sólo le afectaría como miembro agregado al organismo", relata Emilio Cortes, sobre las posibles sanciones.

Una respuesta que el Gobierno prevé recibir la próxima semana. "A poder ser el lunes o el jueves", explicó este viernes Víctor Francos, aunque ha habido sentencias que han llegado a salir casi un mes después, como indica el experto en derecho deportivo.

"Aunque no es una cuestión probatoriamente muy complicada, porque la prueba está grabada. Otra cosa es que quieran conocer el parecer de la víctima, pero el TAD no es un tribunal que tenga muchos asuntos pendientes de resolver”, apunta.

El frente penal

Hay otro frente que todavía no había formado parte de las informaciones que han ido apareciendo esta semana sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y es la vía penal.

Más allá de las posibles sanciones administrativas que puedan aplicarse contra el presidente de la RFEF, el Ministerio Fiscal ha activado el mecanismo ante la Audiencia Nacional para estudiar si se trata de un delito de agresión sexual.

La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto, ya que la otra vía era una querella por parte de la futbolista. "Existe la posibilidad de que el ordenamiento criminal español pudiera condenarle por un delito de agresión sexual, de coacciones o contra la integridad moral. Hay que verlo en su caso", razona Emilio Cortés.

Después de que Australia no haya abierto ningún procedimiento de delito, por algo que ha pasado en su suelo, España tenía la opción de analizarlo para poner "atención al tipo de delito que es".

Lo que está claro es que el órdago que Rubiales ha puesto sobre la mesa parece tener pocos efectos positivos de cara a mantenerse en su cargo y sus horas al frente de la RFEF parecen ir agotándose.

La versión de Jenni y otras 80 jugadoras

Las palabras de Rubiales en su discurso generaron no sólo una ola de indignación social. También "perplejidad", como reconocen Jenni Hermoso y otras 80 jugadoras, que han respondido horas después con un comunicado en el que la delantera confirma que "el beso no fue consentido" y desarma las afirmaciones del presidente federativo.

Lo ha hecho en un texto muy duro remitido por FUTPRO y donde tanto ella como el resto de compañeras anuncian su renuncia a volver a ir convocadas con la selección "si continúan los actuales dirigentes". Entre las firmantes están todas las mundialistas, 'las 15', decenas de jugadoras en activo y en la órbita de 'La Roja' y nombres históricos del fútbol femenino.

Aún faltaba otro comunicado, el de Jenni Hermoso por su cuenta. En sus redes, la jugadora del Pachuca ha acusado a Rubiales de un comportamiento "impulsivo, machista y sin consentimiento", por el que quedó momentáneamente "en shock". Tras acusar al dirigente y su entorno de ejercer "presiones" contra ella y su familia y compañeras para que apareciera en el vídeo de disculpas, Hermoso afirma sentirse "vulnerable y víctima de una agresión".

Acusaciones que se suman a la inmensa lista de cargos y pruebas contra el aún presidente de la RFEF, cuyo destino está sentenciado por muy diferentes vías.