Estas son todas las futbolistas que prometen no volver a jugar en la selección hasta que no cambien los dirigentes

La delantera de la selección española Jennifer Hermoso ha emitido un comunicado, a través del sindicato FutPro, en el que desmiente que el beso en la boca que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, le dio en la celebración de la consecución de la Copa del Mundo fuera consentido.

“Quiero aclara que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, subraya la campeona del mundo.

La jugadora madrileña, que optó por dejar en manos de la Asociación de Futbolistas Profesionales la defensa de sus intereses, ha decidido salir al paso de las declaraciones de Rubiales esta misma mañana en la Asamblea Extraordinaria celebrada en la Ciudad del Fútbol.

El presidente de la RFEF descartó su dimisión, a pesar del cerco político, social y deportivo, y afirmó que el beso fue consentido. En concreto, Rubiales expuso que Hermoso le "levantó del suelo", para cogerle por las piernas y cuando le dejó en el suelo se abrazaron. "Y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito y ella me dijo, vale", agregó.

El documento en el que Jennifer Hermoso ha respondido a esas palabras de Rubiales ha sido firmado (por el momento, ya que el comunicado se encuentra abierto a nuevas firmas) por 81 futbolistas, entre las que se encuentran las otras 22 compañeras de la selección que se proclamaron campeonas del mundo y las futbolistas que se negaron a representaran al combinado nacional mientras que Jorge Vilda continuara siendo seleccionador.

De hecho, en este comunicado se afirma que “queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes”.

La lista de futbolistas que firman el comunicado

Las futbolistas que han firmado el comunicado de Jennifer Hermoso son las siguientes:

Jennifer Hermoso; Alèxia Putellas; Misa Rodríguez; Irene Paredes; Ona Batlle; Mariona Caldentey; Teresa Abelleira; María Pérez; Cata Coll; Aitana Bonmati; Laia Codina; Claudia Zornoza; Oihane Hernández; Rocío Gálvez; Irene Guerrero; Alba Redondo; Athenea del Castillo; Eva Navarro; Enith Salón; Ivana Andrés; Olga Carmona; Esther González; Salma Paralluelo; Elena Lete; Fiamma Benítez; Marta Cardona; Maite Oroz; Patricia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa Moraza; Maria León “Mapi”; Sandra Paños; Claudia Pina; Amaiur Sarriegi; Leila Ouahabi; Laia Aleixandri; Lucía García; Andrea Pereira; Vero Boquete; Ainhoa Tirapu; Sandra Vilanova; Ana Romero “Willy”; Silvia Meseguer; Nagore Calderón; Marta Torrejón; Carmen Arce “Kubalita”; Priscila Borja; Natalia Pablos; Susana Guerrero; Larraitz Lucas; Isabel Benito “Chabe”; Amanda Sampedro; Isabel Fuentes; Elisabet Sánchez; Mari Paz Azagra; Vanesa Gimbert; Virginia Torrecilla; Leire Landa; Elisabet Ibarra; Isi Gavilán “Isi”; Toña Is; Meli Nicolau; Gurutze Fernández; Auxi Jiménez; Vanesa Moreno; Roser Serra; María Goñi; Marta Moreno, Eli Capa; María Teresa Andreu; Mar Prieto; María José Pérez; María Marco “Beni”; Paula Kasares; María Luisa Monzón “Gusa”; Nines Pérez Urda “Quilla”; Ángela Martín Martín y Victoria Hernández.