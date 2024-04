Alcampo gana clientes con la decisión tomada con los plátanos que no vende

Alcampo ha dado un paso más en su compromiso con el residuo cero. La cadena de supermercados se ha aliado con Once Upon a Tarte, que comercializa las marcas A Tarte y O Gelado, para crear un producto con los plátanos de las tiendas del minorista que no se vendieron y serían desperdiciados.

El producto en cuestión es un helado de plátano y caramelo, denominado Banoffee. "La idea de crear un helado con la marca O Gelado se inspiró en el saber hacer y la experiencia que la marca ha dedicado a los helados", ha explicado el medio en portugués Marketeer.

Estaban en juego tres sabores: helado de Plátano Tradicional, helado Banoffee -Plátano y Caramelo y helado de Plátano Vegano (a base de leche de coco). Finalmente, los clientes votaron por la opción ganadora, que obtuvo el 52,5% de los votos.

Este helado está disponible en envase de 460ml por 5,99 euros en la cadena de supermercados, según agrega el mismo medio.