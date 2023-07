Este político de Vox agacha la cabeza con este incontestable minuto de Adriana Lastra

La política del PSOE Adriana Lastra ha protagonizado un duro minuto y medio contra el diputado de Vox José María Figaredo durante el debate de este martes en la Radiotelevisión del Principado de Asturias.

El política ultraderechista le ha reprochado a Lastra que se sentara a negociar pactos y leyes con ETA. Estas palabras han encendido a la socialista, que no ha dudado en defenderse: "No, no me he sentado con ETA. Ten cuidado con las aseveraciones que haces porque igual acabamos en los tribunales".

"Me he sentado con grupos parlamentarios para negociar la subida de las pensiones, la reforma laboral que ha disparado la contratación, los PGE que han duplicado la inversión para Asturias. Eso lo he sacado adelante", ha afirmado.

Lastra ha subrayado que está "muy orgullosa de sacar adelante beneficios para la mayoría social de este país" y ha comenzado a enumerar los pactos de Vox: "Nunca he pactado retrocesos en derechos y libertades, censuras de obras de teatro, películas y artistas".

Incluso ha puesto un ejemplo mientras el representante de Vox agachaba la cabeza: "Dentro de poco nos vais a prohibir traer a Victor Manuel a Gijón porque es un artista de izquierdas y canta en asturiano".

La socialista también ha tenido tiempo para arremeter contra el PP, al que ha reprochado que cercene los derechos de los trabajadores, las pensiones y persiga los derechos de las mujeres.

"Nunca he tenido miedo al PP y siempre he hecho frente a la derecha de este país. Me conoce toda Asturias y siempre voy a defender el interés general de Asturias y la mayoría social de este país porque es mi obligación como socialista, asturiana y demócrata", ha rematado.