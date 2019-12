70 años de la OTAN: la pelea EEUU-Francia tensa la cumbre del aniversario

¿Toda Europa piensa como Macron?

No, no todos los líderes comunitarios apoyan a Macron. De hecho, le han llovido fuertes críticas incluso desde Berlín, donde comparten por ejemplo con él el empeño de que la Unión Europea tenga más peso en la OTAN y más autonomía en su toma de decisiones defensivas, pero donde no comulgan con estas palabras gruesas sobre la Alianza.

La canciller Angela Merkel -que no es sospechosa, porque incluso ha criticado a EEUU por irse del acuerdo con Irán diciendo que Washington ya no es un socio confiable y que ha impulsado con Macron la idea de un ejército europeo- defiende que se deben hacer modificaciones y mejoras pero siempre en el seno de la OTAN, que una cosa es mejorarla y otra, dinamitarla. Es necesaria y, desde luego, no está muerta. “Preservar la OTAN es de nuestro interés ahora más que en la Guerra Fría”, dijo la pasada semana. “Europa no es capaz en estos momentos de defenderse por sí sola”, avisa. Es quien recuerda que, aunque no se vea, la actividad de la Alianza se ha multiplicado en los últimos años en suelo europeo, donde también crece la presencia de militares de EEUU.

Lo que el grueso de los países comunitario ve con buenos ojos es que se repiense la Alianza, se optimice, aumente en ella el peso de la voz europea y se mantenga el marco común de entendimiento que ha evitado guerras en el continente -a excepción de la Antigua Yugoslavia- desde 1945. “Ha sido una garantía de seguridad incuestionable y eso debe seguir siendo”, resumen Stoltenberg.

No obstante, hay cierto consenso en lo que se llama “autonomía estratégica”. Se trata de entender que Europa debe quitarse el lastre de la dependencia de EEUU en materia defensiva, hacerse más fuerte, tener más capacidades y, además, “europeizar” la OTAN. En eso, Macron y Merkel piensan igual, y muchos de sus colegas de club, como España. La UE ya está dando pasos en esa línea, declaraciones aparte, como demuestran la aprobación de la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CARD) y la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO).

Fuentes españolas en el cuartel general de Bruselas insisten en que “obviamente” los cruces de acusaciones y con palabras gruesas “no son deseables”, pero a la vez sostienen que “el debate que se está generando puede ser positivo y llevar a una adaptación real de la OTAN al siglo XXI”. “Las posturas varían: unos ven en las palabras de Macron una bomba, porque sobre todo en el este de Europa hay aún un miedo justificado a Rusia, con casos como el Crimea, y no entienden que pueda de ser la prioridad, no entienden que París pueda relajar la postura hacia Moscú. Y otros entienden que es la primera oportunidad seria de sacudir el avispero y lograr la modernidad de la organización”, señalan.

La clave turca

Esta cumbre, más allá del choque Francia-EEUU, se espera polémica por el papel que ha de jugar Turquía. La inmensa mayoría de la treintena de aliados ha rechazado con contundencia la ofensiva que Ankara lanzó en octubre contra las milicias kurdas del norte de Siria, aprovechando la retirada de EEUU de una zona en la que batallaba contra el Estado Islámico.

Dicen los socios de la OTAN que la misión militar liderada por Recep Tayyip Erdogan ha fortalecido al ISIS y ha facilitado la huida de sus combatientes. El despliegue también ha fortalecido a Rusia, de quien Ankara está cada día más cercano. La llamada operación “Fuente de Paz” ayudó a Moscú a consolidar su supremacía en Siria y a establecerla como un “Estado vasallo” del Kremlin, eliminando un serio problema con la autonomía y el poder kurdo.

Erdogan considera la operación como una lucha contra el terrorismo, sin más, por eso reclama un “compromiso de solidaridad” por parte de los miembros de la OTAN, tal y como recoge el tratado al que todos se adhieren de ayudar al socio en apuros.