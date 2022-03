A Pedro Sánchez solo le falta caminar sobre las aguas

Europa Press News via Getty Images

La sesión, donde Sánchez desgranaba el Plan de choque contra la guerra de Ucrania y ha pasado de puntillas sobre el asunto del Sahara, ha sido extrañamente calmada en las bancadas. Aún resulta raro mirar el escaño del líder de la oposición y verlo vacío. Hoy puede ser la última semana de Cuca Gamarra , que aunque ha aprovechado la grieta saharaui, no ha dejado grandes titulares. Mejor no meter la pata como despedida.

Abascal ha subido a la tribuna a golpe de trending topic, suena a chirigota la palabra filosofía en boca del líder de Vox , famoso precisamente por su vasta cultura. El tema ha durado un minuto, y ya es mucho. No vaya a ser que alguien le pregunte qué filósofo le inspira y le venga a la mente Putin , al que su partido se ha negado a retirar la llave de oro de Madrid. En las réplicas ha citado a los sofistas para comparar a Sánchez con ellos. Embaucadores y charlatanes, los sofistas quedan lejos aún del populismo de Vox, capaz de dar la vuelta a su negacionismo climático, cuando lo que más castiga al campo del que se han erigido en defensores es precisamente el cambio climático.

Sánchez traía trabajado el dato de la inflación -el peor en los últimos 37 años- y no ha dudado en reconocerlo para neutralizar las críticas. Algo raro en él, ha comenzado pidiendo “benevolencia” a los miembros del Congreso, apelando a la “unidad en un momento en que nuestra salud es atacada por un virus y nuestra libertad por un tirano”.

Aunque ha insistido en un “no me quiero poner dramático” ha tirado de dramatismo, incluso rozando el victimismo. Y luego ha incluido el asunto del Sáhara y la carta que el Gobierno marroquí filtró antes de que el Gobierno de Sánchez, como relleno de un sandwich, de pasada. La obsesión de La Moncloa era, ante todo, disimular la soledad de Pedro Sánchez en su nueva posición sobre Marruecos y la forma tan extraña de comunicarlo. Frente a él, en la tribuna de invitados, un nutrido grupo de saharauis que habían ido a entregar firmas con el apoyo de Podemos, le recordaban solo con su presencia lo que ha hecho.

Aitor Esteban nada más subir a la tribuna ha cargado en idéntico sentido que el resto de los partidos. Solo que en el caso del PNV, para muchos la “sensatez” y el aburrimiento afortunado en este Parlamento, que Esteban comience diciendo a Sánchez “usted tenía que haber dado la cara aquí el miércoles pasado” y le reprochara la gestión del Sahara, cuando Argelia acaba de retirar al embajador, ha sido la confirmación final de que el asunto del Sahara no se iba a quedar en la cuenta. Al menos no esta mañana. Esteban, además, le ha reprochado a Sánchez una de esas cosas que tocan la fibra de Moncloa, “la política debe de tener algo de alma y el alma no es solo la política humanitaria” La falta de “alma” del presidente, la frialdad, es algo que intentan combatir sus asesores. Con menos éxito del que buscan.