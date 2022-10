Alegría retrata sin contemplaciones la posibilidad que ha perdido Feijóo: "Le ha ganado el pulso"

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría , ha afeado este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no se haya comportado como un líder “autónomo” tras haber suspendido las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha insistido en que el Gobierno no ha modificado su agenda legislativa respecto a la sedición.

La dirigente socialista ha hecho hincapié en que la agenda legislativa del Ejecutivo no ha cambiado “en ningún momento” mientras que Feijóo ha encontrado “una nueva excusa” para no dar cumplimiento a la Constitución Española. “Lo que el PP ha demostrado es de nuevo su grado de incumplimiento, una excusa más ”, ha añadido.

La posibilidad perdida de Feijóo

En este sentido, la portavoz socialista ha valorado lo que supondrá la decisión de romper la negociación en la trayectoria política del expresidente de la Xunta de Galicia. “Lo que le ha sucedido a Feijóo es que no ha conseguido de nuevo comportarte como un líder autónomo y un líder que no tiene autonomía no es un líder”, ha esgrimido.