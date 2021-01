Ana Rosa Quintana se moja (y de qué forma) al opinar sobre el hospital Isabel Zendal

La periodista Ana Rosa Quintana ha hecho este lunes una fuerte defensa del Hospital Isabel Zendal, el proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso y que ha generado una enorme polémica.

En su programa de Telecinco, la presentadora ha aseverado que “es una vergüenza que se siga criticando el Zendal” y ha subrayado que le parece “alucinante” que se critique la construcción de un hospital público.

“Es verdad que tendrá problemas, claro, acaba de ser construido deprisa y corriendo y no funcionará un baño, un día se atascará una tubería... pero es alucinante, sobre todo porque van a abrir el tercer pabellón”, ha dicho Ana Rosa Quintana.

La periodista ha ido más allá y ha rematado: “Es más, si yo me pongo mala que me lleven al Zendal. Digo si me pongo mala de COVID”.