Anabel Pantoja estalla en 'GH VIP': "Ha querido dejarme como una gorda inmunda"

Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja y colaboradora de Sálvame, ha vivido su primera gran bronca en GH VIP, el concurso de famosos de Telecinco.

La sobrinísima ha tenido un fuerte encontronazo con Hugo Castejón —ambos nominados— por culpa de un yogur. Pantoja ha dejado el alimento a la vista de todos en lugar de tirarlo a la basura, al contenedor de plástico eso sí, algo que ha provocado una monumental bronca.

Pantoja ha asegurado que ha pedido permiso a Dinio para degustar el preciado alimento láctico, algo que Castejón le ha echado en cara.

Ya en el confesionario, sin sus compañeros, Pantoja ha dejado una de esas declaraciones que ya son historia de la televisión.

“Ha querido dejarme como una gorda inmunda y que no paro de comer. Es un hecho. Lo soy. Pero no pasa nada. No tienes que recalcármelo delante de 16 personas”, ha afirmado Pantoja.

“Ojalá lo cague hoy”, ha dicho Anabel Pantoja del “dichoso yogur”.