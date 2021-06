Muchos no dan crédito: la respuesta de Ayuso a esta queja de un ciudadano de Barcelona

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, protagonizó uno de los momentos de la campaña electoral cuando, durante una entrevista con Carlos Alsina, aseguró que en Madrid uno puede cambiar de pareja “y no volver a encontrártela nunca más”.

Una frase que dio mucho juego durante la campaña y también después, una vez que la dirigente del PP revalidó su mandato con más escaños de los que ya tenía.

Tanto juego ha dado que un joven de Barcelona, @aleqsmorales en Twitter, le ha escrito el siguiente mensaje: “Tía, Ayuso, soy de Barcelona y me he encontrado a mi ex en Madrid. No estoy satisfecho con el servicio”.