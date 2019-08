Bertín Osborne aclara que la mujer a la que pegó fue su hija pequeña, pero las fechas no cuadran

Bertín Osborne ha salido al paso este viernes en sus redes sociales después de que un usuario de Twitter rescatara una entrevista suya del año 1985 en la que admitía que alguna vez había pegado a alguna mujer.

En el vídeo, sacado del programa De la mano de... de TVE, Jorge López Pedrol le pregunta: ”¿Y estas manos tuyas, que imagino que tantas pieles de mujer han acariciado, en alguna ocasión también le pegaron a una mujer?”.

“Pues mira, no creo que jamás hubiera tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez”, afirmaba Osborne en esta charla.

Ahora, Bertín Osborne ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que la única mujer a la que ha pegado es su hija pequeña, Claudia, cuando ésta tenía cinco o seis años “por una rabieta descomunal”.

“Como comprenderéis, fue un azote de padre. Pero no me sentí bien ni muy orgulloso por haberlo hecho. Esto es un tema que he hablado con ella muchas veces y que, por curiosidad, podéis preguntarle”, dice el cantante.

“Esa ha sido la única vez en mi vida que yo le he levantado la mano a una mujer. Fue un azote de padre hace 26 años a mi hija pequeña”, insiste.