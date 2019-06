Blanca Suárez muestra tres significativos tatuajes en una parte íntima de su cuerpo

Blanca Suárez es una de las actrices españolas más famosas y reconocidas. La intérprete, que triunfa con Las chicas del cable en Netflix, ha compartido con sus seguidores uno de sus secretos mejor guardados.

La protagonista de A pesar de todo, que se puede ver también en Netflix, ha compartido en los stories de su cuenta de Instagram—donde tiene 3,4 millones de seguidores— la imagen de tres tatuajes que se hizo hace un año.

“Pistacho, Pelusa y Tapón, que le hice el año pasado y que he tenido la oportunidad de fotografiar después de todo este tiempo ya que en su momento no pude por la rojez e hinchazón de la zona. Muchísimas gracias por aguantar tatuándote tantas horas, por bajar a mi estudio de Granada y confiar en mi para hacerte algo tan tan especial 😍😍 Me siento súper privilegiada”, ha escrito Andrea Morales, autora de los tatuajes.

“Más me vale no tener mas mascotas porque si no allí me tendrás cada fin de semana”, ha escrito Suárez en la publicación.