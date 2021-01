Cómo manda Podemos en la coalición

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Sánchez e Iglesias, en el centro, salen a la escalinata de Moncloa para posar tras el primer consejo de ministros de la coalición, el 14 de enero de 2020.

Para el sector encabezado por Iglesias, no aprobar una subida de 9 euros al mes del salario mínimo interprofesional puede tener que ver, más que con argumentos técnico-económicos, con una estrategia de Moncloa que asegure que Sánchez pueda rentabilizar la medida, sobre todo tras los últimos tantos que se ha anotado Iglesias con la aprobación de los presupuestos y de los decretos de prohibición de desahucios y suministros.

En Podemos creen que el líder socialista terminará aplicando la subida prometida, pero los morados han tenido que asumir que ahora no toca, en un momento en que monopolizan con este tema la agenda política y mediática con este tema. La cosa se ve muy distinta al otro lado, porque no consideran que sea esa la lectura correcta.

La sensación morada en Moncloa es que el Gobierno hace lo que quiere Podemos a base de cabezonería y táctica. Podemos no mandaba en quién negociaba las cuentas, pero consiguió con que la mayoría que dio luz verde a las cuentas en el Congreso fuera diferente a la que quería el PSOE —con Cs y sin independentistas— por mucho que el lado socialista sostenga que hubiera preferido más apoyos a esas cuentas.

Los roces en el Gobierno existen y vienen por la fórmula que ha encontrado Podemos para que el PSOE cumpla con los acuerdos prometidos. Los morados creen que hay temas que, aunque no pasen por sus manos, tienen que marcar. Es algo así como una mezcla entre hacer leyes y propuestas desde sus ministerios (Consumo, Trabajo, Igualdad, Universidades y Derechos Sociales y Agenda 2030) y, a la vez, aumentar la presión con lo que no pueden controlar, como los desahucios , los cortes de suministros … y, por supuesto, el salario mínimo.

Lo siguiente fue un abecé digno de un guión de Borgen en dos capítulos. En el primero, Cs dijo que había conseguido sacar a Podemos de las cuentas. Irritó a los morados, que contraatacaron diciendo que con sus colegas naranjas de por medio no apoyarían ni una sola suma. Eso enfadó a Sánchez, que llamó a Iglesias. Tras esa conversación, ambos apalabraron que el borrador de las cuentas lo hacían los socios de la coalición, juntos.

En el segundo capítulo se mascó la mayoría pretendida por Iglesias. La izquierda abertzale de Bildu fue la primera que anunció su apoyo a las cuentas y eso provocó una cascada de apoyos de los partidos de izquierda del Congreso. Ese chorro de ‘síes’ apartó a Cs, que al final vio imposible dar su respaldo al Gobierno. La jugada maestra fue la salida pactada de Otegi con Iglesias, una imagen potente que armó 188 síes en la Carrera de San Jerónimo.

Un matrimonio al que le interesa durar

Los socialistas del Consejo de Ministros no creen que Iglesias armara una mayoría “alternativa” a sus inclinaciones. Reconocen que les hubiera gustado una mayoría más amplia en los presupuestos, porque creen que en esas cuentas no hay razón alguna para que partidos de Gobierno como el PP no las apoyen. La sensación que transmiten es que la rueda de prensa de Podemos vetando a Cs escoció mucho, porque el ‘no’ morado a los naranjas era independiente del contenido de las cuentas. El lamento que transmiten es que se habló muy poco de los presupuestos en sí.