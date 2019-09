El 112 de Murcia abronca a 'Al Rojo Vivo' por lo que ha hecho un reportero en pleno directo

“Con este tiempo no hay quien salga de casa”, ha rematado el reportero.

Uno de los reporteros del programa, Paco Cerdán , se encontraba en Cieza, una de las localidades más castigadas por las inundaciones en esta región, y ha decidido informar in situ sobre lo que estaba sucediendo.

Lo que quizás no esperaban es que el servicio de emergencias 112 de Murcia fuera a abroncarles por esta misma red social, criticando haber puesto en riesgo la integridad del periodista: “Quizá poner en riesgo al reportero no sea la mejor idea. Por favor, evitemos las situaciones de riesgo. Las riadas no avisan y pueden matar”.