El BOE belga publica por error una receta de espárragos gratinados

El abogado belga Morgan Moller estaba trabajando sobre un Real Decreto que establece las condiciones para determinar los precios de medicamentos en el país, cuando se ha llevado la mayor de las sorpresas: en mitad del articulado había una receta de espárragos gratinados que, por la descripción, deben salir buenísimos.

El texto legal es de 2014 pero el mes pasado modificó el artículo 13 y algo debió de salir mal en la publicación online en francés del cambio, porque la sección 9, de pronto, lo que explica son los seis pasos para lograr el plato. Y cierra con un “Bon appétit” que no deja lugar a dudas.

“En mi carrera legal no me he encontrado a menudo con esta hilaridad”, dijo Moller en Twitter, en una publicación que se ha viralizado de inmediato. La captura del texto que añade en su tuit ya es pasado, porque el texto se ha modificado ya, pero aún en la versión PDF consolidada se puede leer, por ejemplo, que el primer paso es precalentar el horno a 250 grados.