El creador de la Organización Nacional de Trasplantes carga contra Fernando Simón y le compara con otra figura pública

El nefrólogo Rafael Matesanz, creador de la Organización Nacional de Trasplantes, ha cargado con dureza contra Fernando Simón y le ha comparado (para mal) con Anthony Fauci, su homólogo de Estados Unidos.

“Un país en el que también nos miramos cuando se hacen mal las cosas como es Estados Unidos... pues la presencia del doctor Fauci me parece que es una garantía de que las cosas que dice la ciencia allí realmente tienen toda la base. Nosotros no hemos tenido esa suerte”, se ha lamentado en una entrevista en Espejo Público.

Matesanz ha lamentado que Simón comenzó diciendo que en España iba a haber “tres o cuatro casos nada más”, “luego se siguió diciendo que las PCR había que hacérselas sólo a los sintomáticos y no a sus contactos”, “después se dijo que las mascarillas no servían para nada”.

“En lugar de decir: ‘mire usted, no tenemos mascarillas’, ‘mire usted, no tenemos PCR’, ‘mire usted, es que no hemos previsto absolutamente nada y vamos a intentar conseguirlo de la mejor manera posible’, lo que se hizo fue lanzar mensajes falsos”, ha denunciado.

El experto ha criticado, además, que las estadísticas del ministerio son “absolutamente ininteligibles” y ha lamentado que “están claramente alteradas” en aspectos como, por ejemplo, el número de muertes.

“Muchas de las declaraciones del doctor Simón lo que han hecho ha sido dar cobertura a decisiones políticas y no deberían haber sido nunca así”, ha zanjado.