El duro rapapolvo de Jordi Cruz a esta concursante de 'MasterChef'

Ofelia ha vuelto a estar en el centro de una de las polémicas de este martes en MasterChef. La falta de educación de la concursante durante un veredicto a uno de sus compañeros ha crispado, una vez más, al jurado, formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

El concurso de cocina de TVE ya no puede permitirse ni una distracción. El momento de crispación ha surgido cuando los chefs estaban valorando el plato elaborado por Fran, que no ha sido precisamente el mejor. Pepe Rodríguez ha resaltado que se trataba de un “postre sin pensamiento”, ya que según los jueces no ha atinado durante la primera prueba.

Sin embargo, ante la actitud de Ofelia, que no paraba de hablarle a José, Jordi Cruz ha intervenido. “Mi intención no es que no te desesperes, podría ser muy malo con tu postre, pero vas sobrado de algo que en este programa siempre reivindicamos que es la actitud”, ha alabado del aspirante.

“Tienes varios compañeros tuyos que están como de pasada”, ha continuado ante la insistencia de Ofelia de seguir hablando y no prestar atención a la valoración.

“Ofelia, ¿puedes dejar de tontear un momento?”, ha recriminado Cruz a la concursante. “No se lo están tomando en serio, se permiten el lujo de hacer tonterías en un programa 7. Te veo a ti que haces un plato que no está bien, pero tienes esta actitud tan buena que soy incapaz de decirte algo malo a ti y haberme callado con el resto”, ha continuado no sin cierta ironía hacia la gallega.