El gesto de Abascal que llama la atención de varios expertos: "No descarto que se encuentre mal de salud"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha extendido su discurso en la moción de censura de este miércoles durante más de una hora y media. Un esfuerzo que le ha pasado factura, según se desprendía de algunos gestos recurrentes que ha hecho en su intervención.

El político ultraderechista no ha parado de beber agua, hasta el punto de que le han tenido que cambiar el vaso en varias ocasiones, y ha utilizado un pañuelo varias veces para secarse el sudor de la cara.

Unos gestos que han puesto en alerta a varios expertos en comunicación política y no verbal. Por ejemplo, José Luis Martín Ovejero, Máster y Profesor en Comunicación No Verbal, Análisis de Credibilidad y Oratoria, ha asegurado que no descarta que Abascal “se encuentre mal de salud en estos momentos” o “pasando mucho calor”.

En otro tuit, el experto ha escrito: “Vuelve a beber agua y mira su reloj. ¿Qué le pasa? Esto no es normal en un orador que es protagonista”.

En otros mensajes, Martín Ovejero ya se había fijado en que Abascal parecía cansado.