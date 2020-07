El mayor experto español en coronavirus habla muy duramente sobre un líder político

Luis Enjuanes, considerado el mayor experto español en coronavirus, se ha mostrado muy crítico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la gestión que está haciendo de la crisis del coronavirus.

En una entrevista en Catalunya Radio, el experto ha criticado que el magnate no ha ayudado mucho con sus mensajes recomendando a la gente “que tomara drogas como la hidroxicloroquina, que se ha demostrado que es inefectiva”, e incluso llegando a recomendar “beber chupitos de lejía diluida” o no usar mascarilla.

“Por favor esto es casi un crimen para la población”, ha exclamado Enjuanes, que ha sido muy crítico también con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El científico ha lamentado que ambos mandatarios están haciendo una mala gestión a pesar de tener “excelentes asesores médicos”.

“Como Thony Fucci en el caso de EEUU. En el caso de Brasil también los tenia, pero uno dimitió y al otro lo dimitió”, ha criticado el experto.

“Claro, esto no puede ser. Ellos van presumiendo de que no hay que utilizar mascarilla cuando en todo el resto del mundo civilizado se está recomendando y aumentando el uso de la mascarilla y mientras el presidente de Brasil dice que esto de las mascarillas es cosa de homosexuales y que no hay que utilizarlo”, ha señalado.

Como resultado, ha apuntado Enjuanes, Brasil y Estados Unidos tienen los peores números de fallecidos e infectados mientras “en los sitios que han actuado inmediatamente y con mucha contundencia, como la propia China, Italia, España, Alemania”, enseguida se ha visto que “las curvas bajaban lo razonable”.