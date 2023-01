“Soy consciente de que lo hicieron con buena intención y mucho cariño y que no me puede molestar porque es humor”, ha comenzado.

Además, la usuaria ha señalado que vio el famoso vídeo de Los Morancos en una red social china. “Hay gente que no sabe nada de español comentando: - ¿Quién le enseñó eso? - Probablemente le han vacilado… - He intentado pero no he entendido nada. ¿Seguro que es chino? Pues eso”.