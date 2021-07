El Supremo rechaza la suspensión cautelar de los indultos del 'procès' que pedían Vox y Ciudadanos

AFP7 via Getty Images

AFP7 via Getty Images Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid, en una imagen de archivo.

La Justicia ha dado este martes un revés a Vox y Ciudadanos (Cs). El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar los indultos a los nueve condenados en la causa del procès mientras estudia los recursos interpuestos contra la medida de gracia acordada por el Gobierno el mes pasado.

“La aplicación del indulto, y no suspensión del mismo, no impide, si así se declara en una eventual sentencia favorable a las pretensiones de los recurrentes, el cumplimiento en su momento de la pena de privación pendiente, de manera que con la ejecución del indulto no se producen consecuencias o situaciones de difícil reversión que puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso”, argumentan los magistrados en los autos referidos a cada indultado.

El Supremo desestima la petición que formularon mediante recursos tres dirigentes naranjas y de la ultraderecha de Vox de suspender cautelarmente los reales decretos de indulto para que los condenados siguieran cumpliendo las penas de prisión.