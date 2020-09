El virólogo más prestigioso de Alemania explica lo que hace para no contagiarse cuando va a un restaurante

Christian Drosten, el homólogo de Fernando Simón en Alemania, se ha convertido en toda una celebridad en su país, pero sus opiniones traspasan fronteras y también son escuchadas con atención en todo el mundo.

Por eso, son muchos los que han prestado especial cuidado cuando el experto ha explicado qué hace cuando va a un restaurante para intentar no contagiarse con el coronavirus. En una entrevista en el diario Der Tagesspiegel, Drosten ha sigo preguntado sobre si acude normalmente a comer a este tipo de locales.

Su respuesta no puede ser más clara: “En el exterior, sí. No recuerdo haber comido dentro, siempre pedimos sitio fuera”. Cuestionado sobre qué pasará con la llegada del invierno, cuando sentarse en una terraza no será tan sencillo, el virólogo ya no es tan categórico: “Todo lo que puedo decir es que es importante ventilar”.

De hecho, Drosten asegura en esa misma conversación que, de acuerdo con los datos, ventilar es incluso más importante que lavarse las manos. Pero recuerda, en cualquier caso, que la fórmula decisiva es mezclar distancia, higiene y mascarillas.

En la entrevista, Drosten es cuestionado sobre por qué en febrero y marzo aseguró que utilizar mascarillas no tenía ningún efecto. “El contexto era diferente entonces”, se excusa el virólogo, que explica que aquel momento sólo se sabía que en otras enfermedades similares esa medida no es muy efectiva. “La protección de terceros solo es efectiva si todos usan la mascarilla”, asegura antes de recordar que en en esos meses habría sido imposible conseguirlo porque apenas había suficiente material para los médicos.

El virólogo alemán no es, ni mucho menos, el primer experto prestigioso que recomienda no comer en los interiores de los restaurantes. Anthony Fauci, el homólogo de Fernando Simón en Estados Unidos, ya se mostró muy contundente este verano cuando le preguntaron si va a cenar a restaurantes.

En su caso, afirmó que él no hace nada en el interior de ningún local y que opta por la comida para llevar.