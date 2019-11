"¡Fuck you, everybody! ¡Fuck you!": La bronca de este entrenador de baloncesto de la que todos hablan

Zeljko Obradovic es, probablemente, uno de los mejores entrenadores europeos de la historia.

Su palmarés es impresionante. Por resumir, es el entrenador que ha ganado más Euroligas (o Copas de Europa, para los nostálgicos): nueve títulos, el último, con el Fenerbache, su actual equipo.

Pero esta temporada, los turcos no van precisamente bien en la competición continental. De ocho partidos disputados sólo han ganado dos y han perdido seis.

El último, contra el CSKA ruso (88-70), durante el cual Obradovic echó una bronca monumental a sus jugadores.

A grito pelao, el entrenador serbio comenzó a decir a los jugadores que eran “buenos chicos”. ”¡You are good guys, you are good guys!”, vociferaba.

Pero de pronto comenzó a gritarles lo siguiente: ”¡Fuck you everybody! ¡Fuck you!, ¿ok?”. (Para quien no lo entienda, “que os jodan a todos, que os jodan, ¿vale?).

La imagen la ha viralizado la cuenta de DAZN en Twitter.