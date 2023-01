García-Gallardo asombra a Ana Rosa con la peregrina razón que le da para querer vivir en Hungría

Ana Rosa Quintana, muy sorprendida por la defensa que García-Gallardo hacía Hungría, ha dicho claramente que a ella no le gustaría vivir en este país. “Ni en Cuba, ni en Venezuela ni en Hungría”. Algo que el vicepresidente de Castilla y León no entiende: “Es un país que está en la UE, va como un tiro, se están elevando los índices de natalidad, la economía crece y se respetan los derechos de todo el mundo. Para mí es un ejemplo”.

Sin embargo, a Ana Rosa no le han servido estas palabras. “Insisto, no me gustaría vivir en Hungría. Si usted sí, estupendo”. Y ha sido entonces cuando el dirigente de Vox ha soltado el último y mejor motivo para no importarle irse a vivir a Hungría. “Estoy acostumbrado al frío, no me importaría vivir allí”, ha dicho. Algo que ha dejado a Ana Rosa Quintana totalmente perpleja.