Ana Rosa se queda ojiplática ante esta respuesta de García-Gallardo sobre las ecografías

Máxima tensión entre Ana Rosa Quintana y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo. La presentadora de Telecinco le ha dejado claro al dirigente de Vox sus rechazo al plan antiaborto que la Junta comenzará a aplicar desde este lunes en su territorio. Dicho protocolo establece que los médicos se vean obligados a ofrecer a todas las mujeres embarazadas, quieran abortar o no, la posibilidad de escuchar el latido del feto y una ecografía en 4D.

Durante la entrevista, Ana Rosa ha dejado las cosas claras a Gallardo sobre el aborto. “Las mujeres no somos tontas. Las mujeres sabemos nuestras circunstancias. Es complicado tomar esa decisión, nadie la toma de una manera frívola, y tiene que prevalecer la libertad de las mujeres. Pero en eso usted y yo nunca vamos a estar de acuerdo”, ha dicho la presentadora.

García-Gallardo, por su parte, ha acusado a Ana Rosa de manipular el debate y de alinearse con las tesis de la izquierda sobre esta cuestión. “Me encanta porque me he pasado dos años siendo insultada por ser de ultraderecha y ahora soy de ultraizquierda. Ustedes no aprenden y no tienen respeto por la libertad de opinión y de los medios. Este es su problema”, le ha dicho la presentadora al vicepresidente.

La entrevista, trufada de momentos incómodos, también ha tenido una respuesta gloriosa de García-Gallardo. Ana Rosa, buscando resolver las dudas que plantea este protocolo ante los desmentidos varios de los socios de gobierno en Castilla y León, le ha preguntado al vicepresidente si la ecografía 4D será opcional para todas las mujeres, quieran abortar o no. García-Gallardo le contesta: “Para todas las mujeres embarazadas”. Una respuesta que ha dejado ojiplática a Ana Rosa por su obviedad: “Hombre, evidentemente. Usted, no”.