Gran revuelo por las palabras de Ángel Martín en 'LaSexta Noche' sobre los antivacunas

El humorista y actor Ángel Martín fue uno de los invitados este sábado del programa LaSexta Noche de LaSexta, donde fue entrevistado por su presentador, José Yélamo.

Con él repasó su época más dura y también la actualidad, tanto política como social, y la situación de la pandemia de coronavirus.

Preguntado por un tema recurrente, los antivacunas, Martín dejó esta reflexión:

“Bueno, me parece que es una opción que tienes. Eres libre de vacunarte o de no vacunarte. Lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos opciones que tú tienes. Entonces, claro, eso es lo que es delicado. O sea, cuando de repente los medios aprovechan que a lo mejor alguien que no se ha vacunado muere y te ponen: este que no se ha vacunado ha muerto. Y cuando muere alguien vacunado no te ponen: este que se ha vacunado ha muerto. Es como, hostia, o jugamos con las mismas reglas o no. Entonces, me parece que es una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento entre opciones que cada uno es libre de hacer, no tiene más. Sobre todo cuando estamos en un país en el que el 90% de personas están vacunadas. Quiero decir, que es un debate que se está estirando en el tiempo de forma innecesaria, yo creo, porque realmente el problema está en otro lado”.