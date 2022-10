Griso llama "brindis al sol" a una medida del Gobierno y estalla el rifirrafe con Patxi López

Un instante de la entrevista a Patxi López en 'Espejo Público'. Antena 3 / Atresmedia

El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha pasado este miércoles por el plató de ‘Espejo Público’ donde ha repasado algunas de las cuestiones de plena actualidad política, como el aplazamiento de la aprobación de la ley trans o los resultados de una reciente encuesta electoral que recoge que en dos semanas Pedro Sánchez ha recortado la distancia a la mitad con Feijóo.

No obstante, durante la entrevista en Antena 3, López también ha sido preguntado por una de las medidas que el Ejecutivo ha impulsado para compartir la carga de las consecuencias de la crisis energética en la sociedad mediante el impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas. Una cuestión que ha desembocado en un rifirrafe entre el político vasco y la presentadora del programa, Susanna Griso.

En este sentido, el debate se ha prendido cuando la periodista se ha referido a “cuando usted dice que no puede ser que determinadas empresas tengan beneficios extraordinarios”, a lo que López ha saltado al momento para corregirla: “Yo no he dicho que no puede ser”. Griso ha matizado sus palabras, “bueno, que hay que repartir entre la sociedad esos beneficios que están sacando” y le ha preguntado si no teme que se repercuta ese impuesto a los consumidores y si el Gobierno puede garantizar que no ocurrirá.

“Se va a hacer todo lo posible para que no repercutan”, ha esgrimido el socialista, mientras Griso insistía. “No sé qué me estás queriendo decir, ¿que son intocables [las empresas]?”, ha expuesto López tras el arranque de la pregunta. “No, no digo que son intocables. Digo que, a la hora de la verdad, suena muy bien la música, pero se lo van a repercutir a los consumidores. Es un anuncio, es un brindis al sol”, ha replicado la periodista de Antena 3.

Acto seguido, López se ha reafirmado alegando que “no es un anuncio, que ya está, que se va a aplicar y que ese impuesto a los beneficios extraordinarios va a repercutir, creo que son 1.500 millones en las entidades financieras y unos tres mil en las entidades energéticas”. Además, ha señalado que esa cuantía “se van a revertir para ayudar a la gente que lo está pasando mal” dejando una reflexión: ”¿A alguien le parece mal?”.

Griso ha insistido en que se refiere al “mecanismo” y que “el Gobierno lo anuncia, pero no se asegura de que esto no acabe repercutiendo al consumidor”, para preguntar a López si “ustedes han previsto un escenario en que eso no se repercuta”. Una cuestión que el portavoz parlamentario socialista ha asegurado que está previsto.

“Si esas compañías eléctricas tuvieran un mínimo de sentido patriótico, ahora que está tan de moda esto, lo harían de buen grado”, ha expuesto Patxi López. Después, Susanna Griso ha señalado que “pero señor López, usted está cargando contra los bancos...” para ser interrumpida por el socialista: “No, no, no me diga cosas a mí que yo no he dicho. Yo quiero que en todas las empresas en España tengan los mayores beneficios posibles”.

Así, López ha cargado contra el discurso del PP en materia fiscal de que “los impuestos son para que el Gobierno se forre” y ha recordado que “es que los impuestos son la salud de tus hijos, es que los impuestos son la educación, es que los impuestos son la seguridad de las calles, son la pensión de los mayores”.

En ese momento, Griso ha dejado claro que “vamos a ver, no voy a ser yo la que incite a no pagar impuestos, faltaría más”. Y López le ha respondido al momento: “Pues entonces, ¿de qué estamos hablando?”. Y Griso ha zanjado esta parte de la conversación indicando “pues estamos... bueno, es igual”, antes de echarse a reír por la tensión de la entrevista.