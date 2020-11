Salvados volvió en la noche del domingo por todo lo alto: con un especial sobre la Sanidad española durante la crisis del coronavirus que ha sido tan emotivo como exitoso.

Gonzo, nuevo presentador del formato, entrevistó a la expolítica Esperanza Aguirre, una de las grandes personalidades del Partido Popular que fue, además de exministra con José María Aznar, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La lideresa habló del modelo de sanidad pública en la comunidad que ella misma impulsó entre 2003 y 2012, pero poco antes de empezar la entrevista dejó claro que sus respuestas iban a ser cortas y cerradas.

“Tú me vas a hacer tres preguntas y yo te voy a responder cada una en un minuto”, dijo Aguirre antes de comenzar la charla. Cuanto más incisivas eran las preguntas más aumentaba la tensión. El culmen llegó cuando el periodista le preguntó a la expolítica por el Hospital Infanta Leonor.

“Si usted viene aquí a criticar la sanidad madrileña, me parece muy bien, pero no lo haga usted conmigo”, respondió indignada Aguirre. “A mí no me vas a sacar de lo que hemos acordado: tres preguntas sobre mi modelo sanitario. Se han acabado las preguntas”, dijo Aguirre para finiquitar la entrevista.

Es la segunda vez que Aguirre protagoniza una espantada en Salvados. En 2015, la expolítica ya dejo plantado a Jordi Évole en plena entrevista. Ahora, el periodista catalán y presentador de Lo de Évole, ha comentado lo ocurrido en Salvados este domingo.

“Esperanza es liberal hasta en lo de ir por libre”, ha escrito Évole en Twitter adjuntando el vídeo de la salida de Aguirre.