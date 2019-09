La brutal respuesta de un restaurante de Almería a este comentario en Google

″¿Os digo una cosa? Porque conozco gente maravillosa de Córdoba, pero como fueran todos tan estirados, tan repelentes y tan... ¡Suerte que sé que son solo ustedes! ¡Y me permito creo que por primera vez lo hijos de p... que sois! Tres camareros y ninguno quería pasarse por vuestra mesa de lo repelente que sois. Si volviendo a Córdoba no llegáis, más de uno se va a quedar tranquilo”, respondieron desde el café bar Auditario.

A otro usuario, que se quejó del tinto de verano, ya que los hielos “antes de finalizar la consumición ya se habían desecho” y acabó concluyendo en que no iba a volver.

Su respuesta, esta: “Mil gracias por no volver porque sea inconveniente algo tan irrelevante, con los que hay en el mundo. ¡Seguramente te veamos por aquí! Demasiados comentarios de tres estrellas y una estrella están en poco aquí, votáis y volvéis... Nunca lo voy a entender.

Otro comentario se quejaba de que el propietario estaba fuera de sí y que convertía a la clientela en santos. Por si había alguna duda, a este mensaje también iba a contestar con su estilo.

″¡Se equivoca! ¡Creo que hago feliz a suficiente gente! Le invito a que venga cualquier dÍa, se siente en una mesa y empiece a preguntar qué tal el camarero. Tengo por seguro que se sorprenderá con las respuestas. Otra cosa que un 1% de los que vienen tengan esa opinión, no voy a dejar de disfrutar del 99% que los amo”, replicó.

Pero por ejemplo, un mensaje que elogia y recomienda el sitio también se iba a llevar una respuesta, por su puesto en este caso positiva, pero con su toque particular: ”¿Sabes qué? Gracias a almas como la tuya no me cuesta nada las 18 horas de trabajo que hago al día! No me importa dormir cuatro, porque quiero estar con vosotros! Millones de Gracias”.

Aquí podéis ver algunas de las más destacadas. Sin duda, no tienen desperdicio.