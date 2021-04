La corresponsal de TVE en China cuenta la situación de incertidumbre en la que se encuentra

China admitió este domingo que las vacunas que han desarrollado contra el coronavirus no tienen tasas de protección altas . El principal funcionario de control de enfermedades del país, Gao Fu, aseguró que su efectividad es baja y que el gobierno está considerando mezclarlas con otras para darle un impulso.

“China reconoce que sus vacunas son de baja eficacia y estudia la posibilidad de mezclar dosis. Yo me puse la primera dosis de Sinopharm el 23 marzo y entonces nos dijeron que era peligroso inocularse otra vacuna si no habían pasado al menos seis meses. No entiendo”, ha indicado la comunicadora de la cadena pública.

Doñate, en una respuesta al politólogo Euprepio Padula, ha reconocido estar tranquila, ya que con una dosis de la vacuna habrá generado algo de inmunidad: “La investigación está abierta pero yo me fío. En mi caso, aquí no me puedo inocular otras, pero prefiero esto que nada”.

“Podría ser que evite menos el contagio, pero siempre tendremos algo de anticuerpos para que sea menos probable desarrollar la enfermedad de forma grave”, ha comentado.