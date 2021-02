La frase de Susanna Griso a una médica que la lleva directa al trending topic (y no para bien)

Susanna Griso lleva gran parte de la tarde del jueves entre las tendencias de Twitter España por un momento de Espejo Público que ella misma ha protagonizado.

La presentadora ha hablado este viernes de que el año de la pandemia ha dejado la cifra más baja de médicos que se presentan al MIR “y dirán, por qué, si es cuando más médicos necesitamos, ¿no?”.

Para hablar del tema ha Sherezade Gallego, que terminó el año pasado Medicina y que ha decidido no presentarse al MIR. ”¿Por qué?”, ha querido saber la presentadora.

La joven ha explicado que “no hay un motivo solamente” y que hay “un cómputo global de muchos motivos” que radican en “acumulo de ansiedad”. “Acabamos la carrera malamente porque suspendieron las prácticas, empezamos antes la preparación del MIR, algunos sin tener todos los materiales porque el confinamiento nos pilló como nos pilló y no tuvimos vacaciones entre terminar la carrera y empezar el Intensivo”, ha relatado.

La médica ha explicado también que estudia 12 horas diarias y que, debido a la pandemia, no tiene ni descansos ni forma de distraerse por lo que pasa la mayor parte del tiempo haciendo lo mismo “y es acumular mucho tiempo estudiado sin ningún tipo de distracción”.

“Mucha gente dirá, ahora que se os necesita, que tenéis que pasar a primera línea de batalla, las excusas no valen por mucho que nos digas ‘bueno, sí, he tenido bibliotecas cerradas por Covid, he tenido que estudiar telemáticamente, no he hecho todas las prácticas’. ¿No es el momento de hacer el MIR y aprovechar este momento de tanta demanda para intentar sacar el examen?”, ha preguntado Griso.

La joven ha respondido que no es verdad que falten médicos: “No faltan médicos. Hay muchísimas plazas de Medicina para estudiar pero es un embudo. Hay muchísimas plazas pero luego para formación han salido 7.000 plazas”. “Médicos hay, lo que no hay es oportunidad para todos ellos”, ha añadido.

Y aquí ha llegado la frase por la que Griso se ha convertido, de momento, en el cuarto trending topic de España: “Sé que tú estás en la privada haciendo una sustitución, que no estás en tu casa, no vas a perder el tiempo este año, pero ya para terminar, hombre, la experiencia de trabajar un año, con Covid, con los hospitales absolutamente saturados por la pandemia, creo que merece la pena vivirla, ¿no?”.

“No sé yo cómo merece la pena. Siempre aluden a la vocación pero tenemos familia, tenemos personas de riesgo en nuestra casa. Estamos exponiendo a la gente siempre hablando de que tenemos que tener esa vocación y esa predisposición cuando somos igual que el resto de personas”, ha respondido la médica.

“Cuando empiezas en esta vida toca pasar por ese embudo, todos los que hemos estudiado Periodismo hemos hecho todas las guardias del mundo. Podemos entender tus motivos pero, de verdad, si no te presentas este año el próximo no dejes de hacerlo. Y no puedes ser que tengamos en este momento todas las bolsas vacías”, ha finalizado la presentadora.

Un fragmento que se ha compartido en redes sociales y que ha generado una importante indignación en Twitter.