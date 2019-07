La nueva vida de un ludópata desde los 14 años: "Un euro ahora me jode la vida"

A Carlos Sobera lo doy como un caso perdido porque ya ha respondido de malas maneras. No hace solo anuncios de apuestas, también de empresas que dan microcréditos, sabe de sobra al público al que se dirige con esos anuncios. Con el resto me gustaría que pasase como con Arkano, para mí eso fue un orgullo.

Los jefes de las casas de apuestas dicen que no hay control de accesos porque afirman que son “cantidades pequeñas”, que no son casinos. Siempre les digo que llegué a perder 13.000 euros en dos horas. Tenía 19 años.

¿Y cuándo dices “se acabó”?

Todos los adictos piden ayuda cuando tienen un problema económico al que no puedes hacer frente. Trabajaba en la televisión de Galicia de humorista y la gente se pensaba que yo tenía mucho dinero, pero en realidad ganaba una mierda. Llamé al banco para que me dejasen un descubierto de 8.000 sin comisiones y me comprometí a devolverlo porque les dije que ganaba mucho dinero en la tele. Llegó el día del vencimiento y no tenía ese dinero.

¿Y qué se te pasa por la cabeza?

Era octubre de 2015. Hablé con mi familia y dije que tenía un problema con el juego. Estuve 11 meses en rehabilitación, pedí el alta voluntaria y recaí a los 10 días. Después tuve cuatro recaídas consecutivas. En la última ya pensé que estaba loco y pensé en suicidarme o en coger un avión y desaparecer. Llegué a ir en coche hablando solo y llorando porque iba a apostar y no podía evitarlo.

¿Se está rehabilitado al 100%?

Rehabilitado sí, pero curado no. Seré ludópata toda mi vida.

¿Cómo combates las ganas de volver a apostar?

Con la autoexclusión. No puedo tener una cuenta en una casa de apuestas online. Al ayudar a la gente me ayudo también a mí mismo. Sé que el día que meta un euro la voy a cagar. El otro día tuve la tentación de volver a jugar al póker, mi cerebro me intentaba convencer de que esto no era una apuesta. Tengo que luchar con esto toda mi vida. El día que apueste un euro se acabó. Vuelve el bucle. Un euro ahora mismo me jode la vida. Es lo que tengo que pensar cuando tengo un pensamiento similar.