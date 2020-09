La pregunta personal que más ha molestado a Fernando Simón: "No la entiendo"

Fernando Simón volvió este lunes de su semana de vacaciones, que ha aprovechado para grabar un programa de televisión con el aventurero Jesús Calleja en Mallorca. Estos días de descanso han generado una viva polémica en las redes sociales, por lo que los reporteros han preguntado al experto por el asunto.

Simón ha tratado de zanjar el tema asegurando que se trata de sus vacaciones y que, por tanto, no iba a hacer más comentarios. Pero los informadores han insistido con otra pregunta: ”¿Ha cobrado por salir en ese programa de televisión?”

La cuestión ha molestado visiblemente al experto, que ha puesto cara de sorpresa e indignación antes de responder tajante: “Yo no cobro prácticamente por nada, sólo de mi salario. O sea que creo que no voy a decir nada más porque no entiendo la pregunta realmente. Pero bueno”.

Simón se trasladó la pasada semana a varios puntos de Mallorca con Calleja y ambos viajaron en globo por la zona, hicieron escalada y bucearon.

“En cuanto a mis vacaciones, son mis vacaciones y si no les importa no los voy a comentar”, ha sentenciado Simón este lunes. “El programa ya lo verán”, ha añadido.