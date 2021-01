La propuesta de Barceló a Simón para que deje de señalar a los ciudadanos por la curva

Ángels Barceló ha hecho esta mañana una propuesta a Fernando Simón, tras sus críticas a los ciudadanos por su disfrute de la Navidad -“lo pasamos mejor de lo que deberíamos haberlo pasado”-, y la subida de la curva de contagios de coronavirus.

La directora del Hoy por hoy de la Cadena SER, en una columna tituladaTodos los partidos haciendo sus cálculos, ha dicho que al director del Centro de Alertas y Emergencias (CCAES) se le “podría invitar a todas las casas, que son muchas, que vivieron las Navidades en soledad o conectadas, otra vez, a las pantallas para estar con los suyos”. “No parece justo culpar una y otra vez a una sociedad que mayoritariamente cumple con lo establecido”, ha añadido la periodista.

Empezaba su columna reconociendo que “la tercera ola de la pandemia sigue creciendo a un ritmo alarmante” y “los efectos de las Navidad se traducen en números escandalosos y en una presión hospitalaria que empieza a ser peligrosa”, pero se lamenta de que “bueno, ya saben, todo el mundo lo sabía, pero se ve que quien más lo sabía y podía poner los medios para evitarlo no hizo nada porque sabía también que los ciudadanos no iban a cumplir las normas”. “Traducido”, ahonda, por si no queda claro: “son ustedes, ciudadanos, tan indisciplinados que qué más da lo que les digamos”.