Nuria Roca responde directamente a las acusaciones de gordofobia

Su marido, Juan Del Val , explicó como Roca puso un belén de Navidad con “unas figuras gordas”, y apostilló que Roca las calificó de “feísimas”, abroncándola segundos después: “Eso no se puede decir, que pareces nueva”. A continuación, Del Val lee el mensaje que una usuaria de Twitter publicó, acusando a Roca, y que ha sido el inicio de esta polémica.

Roca se defendió alegando que el belén se acabó rompiendo: “Tendríais que haber visto el belén, lo tiré porque se rompió”, y que también era bastante feo. “Intentaré buscar una foto para que lo veáis”, para luego decir que “tuvo que tirarlo”, no obstante, también añadió que “no tiene ningún sentido un belén de gordos”.

Al ver uno de los tuits en el que le criticaban, la presentadora quiso aclarar lo ocurrido: “Vamos a poner las cosas en su sitio. Mi belén de gordos era muy feo, con unas figuras horrorosas que no tienen ningún sentido”, declaraba Roca en el programa.

La actriz Antonia San Juan reconoció: “A mi la gente me pregunta que si estoy bien porque me ven delgada, ¿por qué no puedo decirle yo a alguien si está gorda?”. “Son gente que está amargada”, añadió el periodista Juan Del Val.

Nuria Roca no quiso darle más vueltas a lo ocurrido y quiso zanjar el tema: “Mi belén era muy feo, os lo prometo, intentaré rescatar una foto pero es que eran unas figuras horrorosas”.