Lo que encuentra en un tren de Rodalies clama tanto al cielo que hasta el organismo ha hablado

Una usuaria de Rodalies ha compartido en Twitter lo que se ha encontrado en el techo de uno de los vagones. “Una preguntita a Rodalies Catalunya no me pasan una inspección de Sanidad? En fin...”, ha escrito la tuitera adjuntando la foto de unas setas saliendo de una parte del tren.

“Buenos días, ¿nos puedes indicar una estación de paso, hora y destinación para comunicarlo?”, ha respondido en Twitter la cuenta oficial del organismo.

“R1 dirección Arenys de Mar (109M). Me he subido en Clot a las 9:12. Último vagón. Pero no deberíais encargaros de este cadáver en el armario, sino preocuparos por la higiene en general xq es vergonzoso. Dadle importancia e eso tmb xq a saber cm estarán los otros y no lo sabemos…”, ha respondido la usuaria del transporte público.

Esta situación ha generado un importante revuelo en Twitter, donde muchos usuarios no dan crédito a este hallazgo que, probablemente, ha crecido dentro del sistema de ventilación del vagón.

El tuit tiene más de 600 reacciones en pocas horas y miles de ‘me gusta’.