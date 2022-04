Mélenchon critica a Marine Le Pen y busca el voto de los "indignados no fascistas"

“No, la verdad es que no entiendo lo que está pasando”. Palabras de Jean-Luc Mélenchon. El candidato izquierdista de Francia Insumisa pronunció un largo discurso contra la ultraderechista Marine Le Pen el martes 5 de abril en su último mitin antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El objetivo: convencer a algunos de sus votantes, los “indignados no fascistas”, para que no voten a Agrupación Nacional y se decanten por la candidatura conjunta de izquierdas Unión Popular.

Sobre Le Pen comenta: ¿Su visión de la economía? “La de una tienda de conveniencia”. ¿Su programa? “Totalmente teñido de desprecio de clase”. ¿Su ausencia en la Asamblea Nacional durante el debate sobre las pensiones? “Una vergüenza”. El tercero en discordia en estas elecciones presidenciales, según los sondeos, ha intensificado los ataques contra su oponente de extrema derecha para poner de manifiesto sus contradicciones en materia de política social, sobre todo.

Esta estrategia implica dejar tranquilo —por ahora— a su oponente favorito, Emmanuel Macron, y concentrarse en un objetivo que tal vez había subestimado desde el inicio de la campaña. El objetivo del líder de los insumisos para esta recta final es “robar” una parte del electorado de su competidora directa para acceder a la segunda vuelta de las presidenciales.

Es una estrategia que los insumisos han desplegado desde que vieron que siguen por detrás de Marine Le Pen en las encuestas. El clímax se produjo el martes por la noche en Lille, durante el regreso de los mítines a través de hologramas. “Voy a aprovechar la ocasión para dirigirme a algunos de nuestros conciudadanos. Escuchen ustedes, los indignados que no son fascistas...”, dijo en los primeros minutos de su discurso.

“Al final, ¿adónde nos lleva esto de intentar llevar a esta mujer al poder? ¿En qué momento ha dicho o hecho algo que no esté totalmente teñido de desprecio de clase?”.

En cuanto al fondo del asunto, Jean-Luc Mélenchon criticó a la candidata de Agrupación Nacional por adormecer a sus votantes con una “mistificación” hecha de propuestas inconexas y antisociales. Y lo hizo mediante ejemplos durante largos minutos en el atril.

“Le propongo congelar los precios de la energía. ¿Y qué me responde Le Pen? Ah, no, no, no, ella es realista, ¿sabes?. Dice que si bajas los precios y el que vende el petróleo no gana dinero, lo venderá en otro lugar”. Increíble. (...) ¿Tiene miedo de que Arabia Saudí no pueda cubrir sus gastos?”, exclamó, antes de señalar las ausencias de la candidata ultraderechista en la Asamblea Nacional durante unos actos emblemáticos como contradicciones con su discurso.