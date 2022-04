Muestra lo que repartieron unos padres en un vuelo y TODO Twitter aplaude el gesto

“El año pasado me tome un vuelo donde había unos padres que viajaban por primera vez con su hijo y repartieron esto para los que viajábamos cerca de ellos”, ha escrito en su perfil de Twitter. La publicación ha superado en menos de un día los 158.000 me gusta y miles de compartidos.

“Hola! Me llamo Bruno. Tengo 10 meses. Es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos”, se puede leer en la imagen. “Mis papás prepararon esta bolsa con dulces en caso de dar un concierto durante el vuelo. Espero que esto ayude a que tu viaje sea más placentero. ¡Gracias!”, concluye.