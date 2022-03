Aunque se les preparó como si fuera un juego, los niños ya sufren los efectos de la guerra

DANIEL MIHAILESCU via AFP via Getty Images

“¿Dónde está papá?” es una de las frases que más ha escuchado Marie Thomas en los últimos días, y que no ha podido responder. Thomas es psicóloga de Médicos Sin Fronteras (MSF), y acaba de volver de una misión en Palanca (Moldavia), en la frontera con Ucrania , donde la organización está asistiendo con consultas de atención primaria y atención en salud mental a los refugiados ucranianos que entran por esta zona.

Marie Thomas no sabría decir una cifra aproximada de las personas que ha atendido estos días en la carpa de MSF, el primer punto para muchos de los refugiados que salen de Ucrania; pero sí puede hacer un breve perfil del grupo: “La mayoría eran mujeres con niños muy, muy pequeños, pero también muchos ancianos, y muchas personas con discapacidad, todo personas muy vulnerables”. También pudo constatar en qué estado cruzaban la frontera: “Las personas llegaban en shock, no podían dejar de llorar. Por primera vez se sienten a salvo, y entonces no paran de llorar”, describe Thomas.