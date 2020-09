La "recomendación de republicano" de Pablo Iglesias tras escuchar a Pablo Casado

El Congreso de los Diputados ha vivido este miércoles una nueva sesión de control al Gobierno que, para no perder la costumbre, ha estado cargada de tensión y de enfrentamientos.

Uno de los que más repercusión han tenido ha sido el que han protagonizado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Tras la intervención del diputado ‘popular’ en el que le ha dicho que “sin Vox no son nada” y les ha pedido que hagan más PCR y dediquen menos tiempo a los CDR, Iglesias ha recordado las declaraciones de este lunes de Pablo Casado.

El presidente del PP afirmó en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que los españoles habían votado al rey Felipe VI y no a los diputados Pablo Iglesias y Alberto Garzón.

“Creo que deberíamos aclarar sobre el funcionamiento de la democracia y el respeto institucional. El otro día el señor Casado dijo algo que me tiene reflexionando desde entonces. Dijo que los españoles hemos votado a Felipe VI y no a Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Aparentemente sería una estupidez, pero el presidente de su partido no es ningún estúpido”, ha comenzado el vicepresidente del Gobierno.

Ha proseguido señalando que, tras reflexionar esas palabras y con la intervención del presidente del PP en el Congreso, Casado “ha reivindicado la monarquía, pero no tanto la parlamentaria sino la de los últimos 500 años”.

“Tiene una significación muy interesante que es el problema que tienen ustedes, para los que el fundamento del poder soberano no es el parlamento. Por eso Casado dice que a Felipe VI sí se le ha votado y a los miembros de esta cámara no. ¿Cuál es el problema de un planteamiento interesante? Que es antidemocrático e inconstitucional”, ha sentenciado.

Iglesias ha finalizado su intervención con su recomendación republicana: “Están haciendo muchísimo daño a la monarquía parlamentaria. Cuando identifican con las ideas de la derecha la monarquía están quitando años de vida. Perdonen esta recomendación de republicano: no nos hagan el trabajo”.