Manual de resistencia, tercera edición: Sánchez va a por todas

Pedro Sánchez va a por todas. Se va a dejar la piel. Puro manual de resistencia. El presidente ha acometido una profundísima renovación interna del PSOE en pleno mes de julio con un objetivo claro: rearmar al partido, agotar la legislatura y conservar La Moncloa tras las generales del año que viene. No se rinde.

La nueva dirección que salió del pasado congreso de Valencia, en octubre del año pasado, no funcionaba bien. Había sido un diseño fallido. No encontraron la complicidad necesaria Adriana Lastra y Santos Cerdán como números dos y tres del PSOE, creándose dos órbitas de poder que chocaban por la lucha del control en federaciones y provincias. Y no sólo eso: una buena parte del partido criticaba internamente la labor de los portavoces a la hora de defender la acción del Gobierno.